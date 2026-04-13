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El viernes a las 22:00h

"Eso se llama arte": lágrimas, risas y emoción en la segunda gala de Tu cara me suena

Los concursantes de la decimotercera edición del formato volverán a sorprendernos con imitaciones que desatarán reacciones de todo tipo en el jurado.

"Eso se llama arte": lágrimas, risas y emoción en la segunda gala de Tu cara me suena

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Patri Bea
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La primera gala de Tu cara me suena ha arrasado en audiencias y nos ha regalado grandes momentazos. Los nuevos concursantes han dejado claro que vienen dispuestos a darlo todo y volverán a demostrarlo en la segunda gala.

El jurado alabará varias de las imitaciones que veremos este viernes, pero también hará alguna advertencia a los concursantes. "Da lo mejor de ti y este programa te lo dará a ti", le dejará claro Àngel Llàcer a uno de ellos.

"En Tu cara me suena se sorprende uno todos los días", confesará un Jesulín de Ubrique entregado con la experiencia. ¡Él y sus compañeros prometen regalarnos grandes actuaciones este año!

Nueva Línea, Hombres G, Alaska o Thalía serán algunas de las imitaciones que veremos en la segunda gala. ¡No te la pierdas, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!

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