"Eso se llama arte": lágrimas, risas y emoción en la segunda gala de Tu cara me suena

La primera gala de Tu cara me suena ha arrasado en audiencias y nos ha regalado grandes momentazos. Los nuevos concursantes han dejado claro que vienen dispuestos a darlo todo y volverán a demostrarlo en la segunda gala.

El jurado alabará varias de las imitaciones que veremos este viernes, pero también hará alguna advertencia a los concursantes. "Da lo mejor de ti y este programa te lo dará a ti", le dejará claro Àngel Llàcer a uno de ellos.

"En Tu cara me suena se sorprende uno todos los días", confesará un Jesulín de Ubrique entregado con la experiencia. ¡Él y sus compañeros prometen regalarnos grandes actuaciones este año!

Nueva Línea, Hombres G, Alaska o Thalía serán algunas de las imitaciones que veremos en la segunda gala. ¡No te la pierdas, el viernes a partir de las 22:00h en Antena 3!