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Mejores momentos | Gala 11

La emoción de Cristina Castaño tras la valoración del jurado: “Este programa me está ayudando a reconectar con mi cantante”

La actriz ha querido agradecer a Chenoa y a Lolita sus palabras y ha confesado lo que ha significado para ella volver a cantar sobre un escenario.

Cristina Castaño y Manel Fuentes

La emoción de Cristina Castaño tras la valoración del jurado: “Este programa me está ayudando a reconectar con mi cantante”

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Patri Bea
Patri Bea
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Cristina Castaño nos ha regalado una actuación llena de magia en la undécima gala de Tu cara me suena. La actriz se ha metido de lleno en la piel de Silvia Pérez Cruz para emocionarnos con ‘Alfonsina y el mar’.

Delicadeza y emoción: Cristina Castaño conmueve con ‘Alfonsina y el mar’ de Silvia Pérez Cruz

“Yo estoy muy orgullosa de ti porque sin dedicarte a la canción, podrías hacer un disco y hacer conciertos donde te dé la gana”, ha querido recalcar Lolita después de disfrutar de la actuación de la gallega.

Cristina Castaño ha agradecido de corazón a Lolita y a Chenoa todo lo que le han ido diciendo estas semanas como profesionales de la canción. “Yo llevaba mucho tiempo sin cantar y cantar siempre me ha costado mucho y este programa me está ayudando a reconectar con mi cantante”, ha contado emocionada la actriz. ¡Revive este momento completo en el vídeo de arriba!

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Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

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