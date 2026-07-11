María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops se unen a J Kbello como finalistas de Tu cara me suena 13

La segunda semifinal de Tu cara me suena 13 ya ha decidido el cartel definitivo para la gran final. Tras una noche repleta de actuaciones espectaculares, emoción y nervios, los elegidos han sido María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Sole Giménez. Los cuatro se han ganado un puesto entre los mejores de la edición y acompañarán a J Kbello en la lucha por convertirse en el próximo ganador.

La gala, emitida en directo, ha vuelto a demostrar el altísimo nivel de los concursantes en una de las temporadas más competitivas que se recuerdan. Además, los espectadores se han convertido también en protagonistas porque han podido votar, unas puntuaciones que han sido decisivas junto a las últimas notas del jurado compuesto por Àngel Llàcer, Chenoa, Lolita y Florentino Fernández.

La noche ha sido una gran fiesta desde que Leonor Lavado ha salido al escenario para imitar a Melody: su 'Ilarie' ha puesto a bailar a todo el público. Justo después se ha desatado 'La tormenta', la que María Parrado ha desencadenado con una sobresaliente imitación de Pastora Soler. De hecho, se ha llevado dos de los 12 del jurado... ¡y el del público! Por eso, ha sido la gran ganadora de esta semifinal.

Otro favorito que ha cumplido las expectativas ha sido Martín Savi, que ha imitado a Camilo Sesto. Ha cantado 'Vivir así es morir de amor' y ha sido puro sentimiento. La gala ha ido combinando estilos, con actuaciones de gran exigencia como la que Aníbal Gómez ha hecho para brillar como Radiohead. Su 'Creep' ha sido uno de los momentos estelares de la noche. ¡Incluso se ha llevado el 12 de Florentino Fernández! Así de en serio se ha tomado la semifinal, al igual que Jesulín de Ubrique cantando a la 'Sangre española' de Manolo Tena.

En esta semifinal, no podía faltar la visita de una gran amiga del programa: Ana Torroja ha sido la entrenadora VIP de Paula Koops y ha visto en directo cómo la influencer la imitaba con 'Una rosa es una rosa'. La cantante se ha convertido en su talismán porque, en una votación muy reñida, se ha convertido en finalista. De hecho, su quinto puesto ha estado muy reñido y competido con Sole Giménez, que ha sorprendido como P!nk con 'Try'.

Quien ha llegado holgada a la semifinal es Cristina Castaño. Ha confirmado su tercer puesto rindiendo homenaje a Paloma San Basilio con 'La fiesta terminó'. Ha sido otro de los 12 del jurado y el 11 del público.

A estas alturas de la gala, ya sólo quedaban dos broches. Uno lo ha puesto J Kbello, que ha actuado con la tranquilidad de sentirse finalista. Su número era de exhibición... ¡y tanto que lo ha sido! Su interpretación de Slimane con 'Mon amour' ha puesto a todos la piel de gallina.

Y el lazo final lo ha puesto el invitado, un claro candidato a estar en la próxima edición de Tu cara me suena. Sergio Rivero ha sacado con sobresaliente esta oposición al imitar a Harry Styles con 'Adore you'.

Después, ha llegado el momento de las puntuaciones del jurado y los votos de los espectadores. María Parrado, Cristina Castaño, Martín Savi y Paula Koops han logrado asegurarse su presencia en la final y unirse a J Kbello, que ya tenía garantizado su puesto. Con los nombres de los finalistas ya confirmados, Tu cara me suena 13 se prepara para poner el broche a una edición marcada por el talento, la versatilidad y las grandes actuaciones.

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