María Parrado desata 'La tormenta' con una sobresaliente imitación de Pastora Soler

María Parrado consiguió la semana pasada su tercera victoria de la edición gracias a su brillante Céline Dion en una gala muy reñida. El once del público la hizo convertirse en la ganadora de la gala, aunque ella decidió donarle el premio de la noche a Jesulín de Ubrique y María José Campanario.

Para jugarse una plaza en la gran final de esta decimotercera edición, el pulsador ha querido que María Parrado imite a una artista que ha estado hace muy poquito de visita en el programa: Pastora Soler.

La gaditana nos ha metido de lleno en la canción desde la primera estrofa y nos ha puesto los pelos de punta con uno de los temas más vibrantes y potentes de la artista sevillana: ‘La Tormenta’.

Una vez más, el público y el jurado se han quedado de piedra con la potencia vocal de María Parrado y ella ha demostrado por qué debería ganarse un hueco en la final de esta edición. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación en el vídeo de arriba!

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