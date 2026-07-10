Gala 13 | Actuación
María Parrado desata 'La tormenta' con una sobresaliente imitación de Pastora Soler
La gaditana nos ha puesto los pelos de punta con una interpretación brillante sobre el escenario de Tu cara me suena en la que ha demostrado, una vez más, su potencia vocal.
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María Parrado consiguió la semana pasada su tercera victoria de la edición gracias a su brillante Céline Dion en una gala muy reñida. El once del público la hizo convertirse en la ganadora de la gala, aunque ella decidió donarle el premio de la noche a Jesulín de Ubrique y María José Campanario.
Para jugarse una plaza en la gran final de esta decimotercera edición, el pulsador ha querido que María Parrado imite a una artista que ha estado hace muy poquito de visita en el programa: Pastora Soler.
La gaditana nos ha metido de lleno en la canción desde la primera estrofa y nos ha puesto los pelos de punta con uno de los temas más vibrantes y potentes de la artista sevillana: ‘La Tormenta’.
Una vez más, el público y el jurado se han quedado de piedra con la potencia vocal de María Parrado y ella ha demostrado por qué debería ganarse un hueco en la final de esta edición. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación en el vídeo de arriba!
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