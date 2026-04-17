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"Cuidado con lo que va a decir": la segunda gala de Tu cara me suena arranca con una seria advertencia de Àngel Llàcer

Àngel Llàcer lanza una advertencia en el arranque de la segunda gala de Tu cara me suena: "Cuidado con lo que va a decir"

Manel Fuentes en Tu cara me suena

"Cuidado con lo que va a decir": la segunda gala de Tu cara me suena arranca con una seria advertencia de Àngel Llàcer

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Patri Bea
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Tras una primera gala de infarto, el jurado vuelve con ganas de valorar y ser críticos con los nuevos concursantes de esta edición.

La primera gala de la decimotercera edición de Tu cara me suena nos regaló momentos inolvidables. Las cómicas imitaciones de Leonor Lavado y Aníbal Gómez, un nuevo lema creado por Lolita y la victoria de María Parrado gracias a meterse en la piel de Ana Mena.

En esta segunda gala, los concursantes no piensan bajar el nivel y prometen regalarnos nuevos numerazos. La orquesta Nueva Línea, Alaska, Thalía o Chappell Toan serán algunas de las imitaciones que veremos esta noche.

Al inicio de la gala, Manel Fuentes saludará a los miembros del jurado de una manera peculiar y, al ver sus intenciones, el presidente del jurado le hará una advertencia: "Cuidado con lo que va a decir". ¡Descubre cómo comienza la segunda gala de Tu cara me suena dándole play al vídeo de arriba!

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Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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