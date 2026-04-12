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Mejores momentos | Gala 1

El consejo de Melani a los nuevos concursantes de Tu cara me suena

La ganadora de la duodécima edición no podía marcharse sin dedicarle unas palabras a la nueva promoción del programa.

El consejo de Melani a los nuevos concursantes de Tu cara me suena

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Patri Bea
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A falta de una, Melani nos ha regalado dos actuaciones brillantes en el estreno de Tu cara me suena 13. Primero, nos ha sorprendido imitando a Rosalía con ‘Berghain’ y después ha interpretado en directo su nuevo tema: ‘Scorpion’.

Melani se ha sentido muy feliz al poder volver a un programa del que se ha llevado muchas cosas buenas y no ha querido marcharse sin darle algún consejo a la nueva promoción de concursantes de Tu cara me suena.

“Este es un programa para disfrutar. Vais a aprender muchísimo y os lo vais a pasar bomba”, ha asegurado Melani al recordar su paso por el programa. ¡Escucha todo lo que les ha dicho a los nuevos concursantes dándole al play al vídeo de arriba!

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