El consejo de Melani a los nuevos concursantes de Tu cara me suena

A falta de una, Melani nos ha regalado dos actuaciones brillantes en el estreno de Tu cara me suena 13. Primero, nos ha sorprendido imitando a Rosalía con ‘Berghain’ y después ha interpretado en directo su nuevo tema: ‘Scorpion’.

Melani se ha sentido muy feliz al poder volver a un programa del que se ha llevado muchas cosas buenas y no ha querido marcharse sin darle algún consejo a la nueva promoción de concursantes de Tu cara me suena.

“Este es un programa para disfrutar. Vais a aprender muchísimo y os lo vais a pasar bomba”, ha asegurado Melani al recordar su paso por el programa. ¡Escucha todo lo que les ha dicho a los nuevos concursantes dándole al play al vídeo de arriba!