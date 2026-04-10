¡Menudo arranque! Melani, Agoney y Angy dan paso a los nuevos concursantes de Tu cara me suena

La ganadora de la duodécima edición de Tu cara me suena ha sido la encargada de abrir esta nueva temporada con una imitación que ha estado a la altura de su espectacular paso por el programa. Melani nos ha hecho vibrar al meterse en la piel de Rosalía con ‘Berghain’.

Agoney ha vuelto al programa para montar una fiesta al ritmo de ‘NUEVAYoL’ de Bad Bunny y Angy nos ha hecho bailar con ‘Superestrella’ de Aitana. De esta manera, tres ganadores daban paso a los nuevos concursantes de la decimotercera edición.

Jesulín de Ubrique, Sole Giménez, J Kbello, Cristina Castaño, Aníbal Gómez, Paula Koops, Martín Savi, María Parrado y Leonor Lavado han aparecido en el escenario para versionar y bailar al ritmo de ‘Saturday night’.

Manel Fuentes también se ha sumado a la fiesta para regalarnos un arranque de edición que lo ha tenido todo. ¡Revive el espectacular opening al completo dándole play al vídeo de arriba!