María Parrado recuerda el impacto de ir a su primer concierto siendo todavía una niña

María Parrado habló en Tu cara me suena sobre el momento en el que comenzó a despertar su vena artística siendo muy joven. La artista confesó que siempre ha estado muy conectada con la música y ver actuar a músicos consagrados le generaba sensaciones muy intensas y como las ganas de querer subirse también a un escenario.

Durante su intervención, la cantante explicó que aquel despertar artístico estuvo marcado por la admiración, los nervios y la ilusión. Además, recordó cómo vivió la experiencia de su primer concierto, del que recuerda hasta la ropa que llevaba.