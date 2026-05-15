El K-pop llega a Tu cara me suena de la mano de María Parrado con ‘Golden’ de Huntr/x

María Parrado ha demostrado en las cuatro galas que ya se han emitido de esta edición de Tu cara me suena que no hay reto que se le resista. Lo mismo nos baila un reggaetón que nos emociona cantando por la mismísima Rocío Dúrcal.

Para esta gala, el pulsador ha querido volver a ponerle a María un reto mayúsculo: meterse en la piel de un grupo ficticio de K-pop femenino que ha ganado un Óscar a Mejor Canción Original este 2026.

María Parrado ha aparecido en plató convertida en Huntr/x para interpretar ‘Golden’ y ha conseguido dejar al jurado boquiabierto. De hecho, Chenoa no ha podido evitar ponerse en pie para aplaudirla y recalcar lo complicado que había sido este reto.

María Parrado les ha hecho un regalo a todos los fans de la película ‘Kpop Demon Hunters’ y ha protagonizado una actuación sobresaliente. ¡Revívela al completo dándole al play al vídeo de arriba!

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