De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

La segunda gala de Tu cara me suena 13 nos ha regalado grandes actuaciones y momentazos para el recuerdo. Nos han visitado Roi Méndez, Jeanette y Pepe Navarro y J Kbello se ha llevado la victoria tras conseguir todos los doces posibles.

Entre actuación y actuación, los concursantes nos han ido contando cómo se han sentido al pisar el escenario en esta segunda gala y Aníbal ha seguido con sus particulares predicciones. ¡No ha salido de su papel de 'bruja' en ningún momento!

"Hoy la natalidad va a subir", nos aseguraba Leonor Lavado, entre risas, al terminar su show. ¡Menuda gala nos ha regalado ella también! Descubre el making of exclusivo dándole al play al vídeo de arriba.