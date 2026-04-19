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De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

Los concursantes nos han contado cómo se han sentido después de actuar y han aprovechado los ratos libres para bromear entre ellos.

De las bromas de Roi a las predicciones de Aníbal: descubre todo lo que no se vio de la segunda gala de Tu cara me suena

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La segunda gala de Tu cara me suena 13 nos ha regalado grandes actuaciones y momentazos para el recuerdo. Nos han visitado Roi Méndez, Jeanette y Pepe Navarro y J Kbello se ha llevado la victoria tras conseguir todos los doces posibles.

Entre actuación y actuación, los concursantes nos han ido contando cómo se han sentido al pisar el escenario en esta segunda gala y Aníbal ha seguido con sus particulares predicciones. ¡No ha salido de su papel de 'bruja' en ningún momento!

"Hoy la natalidad va a subir", nos aseguraba Leonor Lavado, entre risas, al terminar su show. ¡Menuda gala nos ha regalado ella también! Descubre el making of exclusivo dándole al play al vídeo de arriba.

Manel Fuentes en Tu cara me suena

"Cuidado con lo que va a decir": la segunda gala de Tu cara me suena arranca con una seria advertencia de Àngel Llàcer

Antena 3» Programas» Tu cara me suena

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