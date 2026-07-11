¡Piel de gallina! Cristina Castaño rinde homenaje a Paloma San Basilio con ‘La fiesta terminó’

Cristina Castaño abrió la pasada gala por todo lo alto al ritmo de Dua Lipa y nos regaló una noche única al tener en su poder una tarta que, siguiendo las peticiones del público, acabó en la cara de Àngel Llàcer.

Para esta segunda semifinal de la edición, en la que se juega una plaza en la final, el pulsador ha querido que Cristina Castaño se meta en la piel de una de las artistas más reconocidas de nuestro país: Paloma San Basilio.

Cristina Castaño ha recreado sobre el escenario de Tu cara me suena la actuación con la que Paloma San Basilio representó a España en Eurovisión en el año 1985 y nos ha emocionado con ‘La fiesta terminó’.

La actriz nos ha puesto la piel de gallina y ha dejado claro que, a pesar de no ser cantante profesional, tiene una voz capaz de llenar escenarios. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas