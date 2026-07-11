Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
DIRECTO: Vota por tus 4 concursantes favoritos para pasar a la final de Tu Cara Me Suena

Gala 13 | Actuación

¡Piel de gallina! Cristina Castaño rinde homenaje a Paloma San Basilio con ‘La fiesta terminó’

La actriz ha recreado una actuación mágica y llena de sentimiento que ha puesto a todo el público de plató de Tu cara me suena en pie.

paloma

Publicidad

Patri Bea
Patri Bea
Publicado:

Cristina Castaño abrió la pasada gala por todo lo alto al ritmo de Dua Lipa y nos regaló una noche única al tener en su poder una tarta que, siguiendo las peticiones del público, acabó en la cara de Àngel Llàcer.

¡Menuda diva! Cristina Castaño abre la gala como una explosiva Dua Lipa

¡Menuda diva! Cristina Castaño abre la gala como una explosiva Dua Lipa

Para esta segunda semifinal de la edición, en la que se juega una plaza en la final, el pulsador ha querido que Cristina Castaño se meta en la piel de una de las artistas más reconocidas de nuestro país: Paloma San Basilio.

Cristina Castaño ha recreado sobre el escenario de Tu cara me suena la actuación con la que Paloma San Basilio representó a España en Eurovisión en el año 1985 y nos ha emocionado con ‘La fiesta terminó’.

La actriz nos ha puesto la piel de gallina y ha dejado claro que, a pesar de no ser cantante profesional, tiene una voz capaz de llenar escenarios. ¡Vuelve a disfrutar de su actuación al completo dándole al play al vídeo de arriba!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Manel Fuentes da la bienvenida a la primera semifinal de Tu cara me suena 13

Manel Fuentes da la bienvenida a la primera semifinal de Tu cara me suena 13: esta noche en Antena 3

Antena 3 » Programas » Tu cara me suena

Publicidad

Programas

paloma

¡Piel de gallina! Cristina Castaño rinde homenaje a Paloma San Basilio con ‘La fiesta terminó’

El examen definitivo: Paula Koops canta Mecano delante de Ana Torroja

El examen definitivo: Paula Koops canta Mecano delante de Ana Torroja

¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'

¡Qué giro! Aníbal Gómez brilla como Radiohead con 'Creep'

¡Puro sentimiento! Martín Savi emociona como Camilo Sesto
Gala 13 | Actuación

¡Puro sentimiento! Martín Savi emociona como Camilo Sesto

María Parrado desata 'La tormenta' con una sobresaliente imitación de Pastora Soler
Gala 13 | Actuación

María Parrado desata 'La tormenta' con una sobresaliente imitación de Pastora Soler

La fiesta llega al plató de Tu cara me suena con Leonor Lavado dándolo todo con ‘Ilarie’ de Melody’
Gala 13 | Actuación

La fiesta llega al plató de Tu cara me suena con Leonor Lavado dándolo todo con ‘Ilarie’ de Melody

La cómica ha recreado sobre el escenario de Tu cara me suena uno de los últimos temas que ha sacado la andaluza.

Espectacular dueto de Ana Torroja con Paula Koops
¡No te la pierdas!

Sigue en directo la segunda semifinal de Tu cara me suena: ¡qué dueto entre Ana Torroja y Paula Koops!

Los concursantes se juegan una plaza en la gran final con imitaciones como Radiohead, Paloma San Basilio o Pastora Soler.

La valiente jugada de David cuando ya era ganador de AlaZ: arriesga y ‘salva’ a Javier de la Silla Azul

La valiente jugada de David cuando ya era ganador de AlaZ: arriesga y ‘salva’ a Javier de la Silla Azul

El mensaje de Eva Moral en Pasapalabra para dar visibilidad al deporte paralímpico: “Es tan bonito”

El mensaje de Eva Moral en Pasapalabra para dar visibilidad al deporte paralímpico: “Es tan bonito”

Javier canta victoria con las Spice Girls: pleno en La Pista gracias a ‘Wannabe’

Javier canta victoria con las Spice Girls: pleno en La Pista gracias a ‘Wannabe’

Publicidad