Bertín Osborne confiesa en El Hormiguero su verdadera experiencia en Tu cara me suena

El cantante abrió la temporada con Pablo Motos repasando su reciente participación en el concurso de imitaciones. Osborne confesó que estuvo a punto de abandonar en la segunda gala, aunque finalmente se quedó gracias al gran ambiente con el equipo.

Además, el invitado sorprendió al revelar un detalle de su larga trayectoria televisiva. Según desveló en el plató, en el pasado algunas conocidas presentadoras llegaron a exigir por contrato no trabajar nunca con él.

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