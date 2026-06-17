Su cara nos suena: Miguel Ángel, dispuesto a repetir en ¡Salta! su gesta de ¡Boom!

Entre el quinteto de concursantes con el que ha comenzado este programa de ¡Salta!, hay una cara que le habrá resultado familiar a muchos espectadores. De hecho, haciendo un guiño a otro programa presentado por Manel Fuentes, ese público diría: “Tu cara me suena”. Se trata de Miguel Ángel, que ya ha empezado la noche con firmeza al hacerse con el puesto de controller.

Los más observadores y con buena memoria han dado rápidamente con la clave: Los Dispersos de ¡Boom!, entre los que se encontraba M.A. y que fue uno de los equipos más legendarios del concurso presentado por Juanra Bonet. De hecho, permanecieron durante 324 programas y acumularon un premio de 1.546.400 euros, aunque fueron eliminados sin llevarse el bote. También hay que recordar a sus grandes compañeros: Victoria, Manolo y Óscar Díaz, legendario campeón de uno de los botes más altos de la historia de Pasapalabra.

Sin mencionar este antecedente, Miguel Ángel ha contado a Manel algunos de sus datos fundamentales. “Tengo 36 años, soy arquitecto pero me dedico a dar clase en un instituto, soy de Teruel pero vivo en Jerez dando clase allí”, ha explicado. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles!

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