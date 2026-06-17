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Mejores momentos | 17 de junio

Su cara nos suena: Miguel Ángel, dispuesto a repetir en ¡Salta! su gesta de ¡Boom!

El concursante toledano, que se ha hecho con el puesto de controller, fue uno de Los Dispersos junto con Óscar, Manolo y Victoria.

Su cara nos suena: Miguel Ángel, dispuesto a repetir en ¡Salta! su gesta de ¡Boom!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Entre el quinteto de concursantes con el que ha comenzado este programa de ¡Salta!, hay una cara que le habrá resultado familiar a muchos espectadores. De hecho, haciendo un guiño a otro programa presentado por Manel Fuentes, ese público diría: “Tu cara me suena”. Se trata de Miguel Ángel, que ya ha empezado la noche con firmeza al hacerse con el puesto de controller.

Los más observadores y con buena memoria han dado rápidamente con la clave: Los Dispersos de ¡Boom!, entre los que se encontraba M.A. y que fue uno de los equipos más legendarios del concurso presentado por Juanra Bonet. De hecho, permanecieron durante 324 programas y acumularon un premio de 1.546.400 euros, aunque fueron eliminados sin llevarse el bote. También hay que recordar a sus grandes compañeros: Victoria, Manolo y Óscar Díaz, legendario campeón de uno de los botes más altos de la historia de Pasapalabra.

‘Los dispersos’, eliminados de ‘¡Boom!’ al caer derrotados contra ‘Los rudos’

Sin mencionar este antecedente, Miguel Ángel ha contado a Manel algunos de sus datos fundamentales. “Tengo 36 años, soy arquitecto pero me dedico a dar clase en un instituto, soy de Teruel pero vivo en Jerez dando clase allí”, ha explicado. ¡Descubre en el vídeo todos los detalles!

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