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Mejores momentos | 1 de julio

Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

El concursante ha optado por prudencia tras una larga reflexión en la que ha estado a punto de saltar varias veces, pero le han podido las dudas finales.

Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

Joja se planta con 20.000 euros... pero sabía la respuesta que valía los 50.000 de ¡Salta!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Más vale pájaro en mano... que una madre y una hermana riñéndole por haber arriesgado demasiado. Es lo que ha pensado Joja tras un largo, intenso y emocionante final en ¡Salta! en el que ha luchado entre la prudencia y la tentación. Desde el mismo momento en el que ha descubierto las seis afirmaciones del último nivel, se sabía cuáles era incorrectas y, por descarte, cuáles debían ser correctas. Por lo tanto, parecía cantado su camino hacia los 50.000 euros. A pocos concursantes se les ha visto tan seguros como a él. Y, sin embargo, ha decidido plantarse con 20.000, una cantidad también espléndida.

Hay que verse en la situación, como se ha demostrado con este desenlace. Joja ha arriesgado con Alfredo Di Estéfano y con los perezosos. Y tenía muy claro que el tercer salto ganador, el que podía darle el mayor premio del programa, era Eduardo VIII de Inglaterra. Sin embargo, inesperadamente, han empezado a asaltarle algunas dudas: “¡Me da una rabia!”.

Manel Fuentes ha llegado a bajarle la afirmación a la trampilla y el concursante ha estado a punto de saltar varias veces, tantas como se ha detenido. Al final, ha prevalecido su prudencia y pensar especialmente en dos personas: “Mi madre y mi hermana”. Con ellas y con toda su familia se irá a París tras plantarse “feliz” con 20.000 euros, aunque después ha descubierto que se habría llevado los 50.000. ¡No te pierdas este espectacular desenlace en el vídeo!

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