Oliver pierde 5.000 euros y su gran sueño de llevarse el puente de ¡Salta! a casa: “Me pudo la avaricia”

Oliver ha estado a punto de firmar un programa de ¡Salta! brillante. Como controller, le ha funcionado su estrategia porque se animado a participar después de que el resto de los concursantes le ahorraran un largo camino, y ha conseguido llegar al otro extremo del puente y luchar por los 50.000 euros. Sin embargo, la ambición ha terminado constándole caro.

El nivel 10 lo ha empezado con buen pie. Ha conseguido 5.000 euros al acertar una de las tres opciones correctas. Podría haberse plantado, pero le ha tentado la posibilidad de aumentar el premio a 20.000 euros y ha decidido ir a por más.

Sin duda alguna, el proyecto al que quería destinar el premio es de lo más especial que Manel Fuentes ha escuchado en el programa. Oliver tenía como objetivo gastar todo lo que ganara a montarse un puente idéntico al de ¡Salta! en su propia casa. Sin embargo, la suerte le ha dado la espalda en el peor momento posible y se ha ido con los bolsillos vacíos a casa. ¿Con qué opción ha terminado cayendo al vacío? ¡Dale al play!

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