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"Huyo de las experiencias de vértigo": la confesión más inesperada de Manel Fuentes en ¡Salta!

El presentador asegura que disfruta de un concurso con tanta improvisación, destaca que "pasar el puente entero es de una dificultad total" y traslada la filosofía del programa a lo personal: "Vivir es arriesgarse cada día".

"Huyo de las experiencias de vértigo": la confesión más inesperada de Manel Fuentes en ¡Salta!

"Huyo de las experiencias de vértigo": la confesión más inesperada de Manel Fuentes en ¡Salta!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Manel Fuentes acompaña a los concursantes de ¡Salta! a través de todo el puente, les anima, bromea con ellos... pero jamás ha probado lo que es la caída por una de las trampillas. De hecho, reconoce: "No me apetece". De hecho, en esta entrevista para la web, hace una inesperada confesión: "Huyo de las experiencias de vértigo".

El presentador limita su fama de aventurero: "No me he tirado en paracaídas, no he hecho puenting en mi vida...". Sin embargo, sí le va la adrenalina de conducir un programa que es pura improvisación: "Lo bonito de este tipo de tele es que nadie sabe lo que va a suceder un minuto más tarde".

"Lo bonito de este tipo de tele es que nadie sabe lo que va a suceder un minuto más tarde"

En este tipo de situaciones, Manel tira de maestría: "Necesitas la cintura del momento, la experiencia acumulada y estar muy pendiente de lo que sucede en el juego y con los concursantes". Además, revela cómo gestiona su reacción cuando sabe que un concursante va a fallar y a caer: "Como soy jugador de póker, bastante bueno, tengo que sacar esas dotes para que esa cara no me delate mucho".

El presentador destaca el mérito de quienes participan en ¡Salta! y de quienes llegan lejos en el puente: "Pasarlo entero es de una dificultad total". Asegura que es clave una combinación de suerte y "mucho conocimiento", con un toque de intuición ante frases que hacen dudar.

"Vivir es arriesgarse cada día"

A nivel personal, Manel confiesa una actitud aventurera que suele animarle a saltar: "Vivir es arriesgarse cada día". "No hay que tener miedo", concluye. ¡Disfruta de la entrevista al completo en el vídeo!

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