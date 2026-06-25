Del cante de Alberto al zasca de David: gran pique en ¡Salta! por una canción de ABBA

Mamen, con el rol de controller, ha elegido a David como primer concursante para atravesar el puente de ¡Salta! en esta ronda. El sevillano lo ha hecho muy bien en los primeros niveles y, además, ha dejado una divertida anécdota en el tercero al apostar por el nombre que comparten una derrota de Napoléon y una canción de ABBA. ¡Pero lo ha hecho por descarte!

David ha reconocido que no sabía a qué canción hacia referencia esa afirmación y, aún así, se ha atrevido a activar las trampillas. Ya sin vuelta atrás, Manel Fuentes ha preguntado a otro concursante que aún estaba en los atriles, a Alberto, cómo iba de música. La respuesta ha sido de forma musical porque se ha puesto a cantar ‘Waterloo’.

Lo inesperado es el zasca que David le ha dado a su Alberto al asegurar que seguía sin recordar la canción: “Cantada por él, no se me ha venido ninguna a la cabeza”. Menos mal que ha acertado y después ha sonado la versión original de ABBA. Entonces sí ha reconocido este temazo. ¡Dale al play para revivir este momento!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas