Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

A las 23.00 horas

“No me asustéis”: la angustia de una concursante ante el reto más extremo del próximo miércoles en ¡Salta!

Los concursantes que esperan su turno al principio del puente creen que la concursante que está saltando se ha equivocado con su respuesta.

“No me asustéis”: la angustia de una concursante ante el reto más extremo del próximo miércoles en ¡Salta!

Publicidad

Julián López
Julián López
Publicado:

El próximo miércoles, en ¡Salta!, nuevos concursantes intentarán hacerse con los 50.000 euros que les esperan al final del puente.

Elisenda será la encargada de inaugurar su puente, pero a mitad de camino se encuentra con una fase muy controvertida: ella confían en su instinto para avanzar, pero los otros concursantes no creen que vaya por buen camino.

“No me asustéis”, pide Elisenda a sus compañeros, con miedo a que su elección sea errónea y caiga al vacío. El próximo miércoles, a las 23.00 horas, nuevo programa de ¡Salta! en Antena 3.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Ángela gana 20.000 euros en ¡Salta! tras resistirse a la tentación en un final insólito

Ángela gana 20.000 euros en ¡Salta! tras resistirse a la tentación en un final insólito

Antena 3 » Programas » Salta

Publicidad

Programas

“No me asustéis”: la angustia de una concursante ante el reto más extremo del próximo miércoles en ¡Salta!

“No me asustéis”: la angustia de una concursante ante el reto más extremo del próximo miércoles en ¡Salta!

Silla de ruedas

Pillado en silla de ruedas por la carretera: "Oiga, que no se puede ir por aquí"

Quilez última hora

Encuentran los cadáveres de un padre y su hija de 20 años en una vivienda de Gerena (Sevilla)

Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile
¡No te la pierdas!

Sigue la décima gala de Tu cara me suena en directo: reencuentros, numerazos y mucho baile

Alice Campello y Álvaro Morata
A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos la reaparición de Alice Campello y Morata en la que se han cruzado con una expareja

Cándido Méndez
Caso Zapatero

Cándido Méndez, sobre la 'llamada de auxilio' que le hizo Zapatero por Pedro Sánchez: "Me dice: 'Estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo'

Los delitos que investiga la Audiencia Nacional a Zapatero en el caso Plus Ultra han hecho que el ex líder sindical confiese una anécdota personal en la que se vio intercediendo entre el presidente y el expresidente. En ella sostiene su "intensa duda" sobre la participación de ZP en el rescate de 'Plus Ultra'.

4. “Bastante has hecho”: Carmen, sin premio final por una palabra
Mejores momentos | 19 de junio

“Bastante has hecho”: Carmen, sin premio final por una palabra

Las letras aportadas por el programa apenas han esclarecido cuáles eran los tres sinónimos.

La espontánea introspección de Jorge Fernández

La espontánea introspección de Jorge Fernández: “Cada vez aguanto menos tontos y menos tonterías”

“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

“¿No la mataron?”: Dani asombra a Jorge Fernández con su teoría sobre Lady Di

Powerlifting, el deporte que se le resiste a Joaquín Padilla

Powerlifting, el deporte que se le resiste a Joaquín Padilla: “Lo de muerto lo llevo guay”

Publicidad