“No me asustéis”: la angustia de una concursante ante el reto más extremo del próximo miércoles en ¡Salta!

El próximo miércoles, en ¡Salta!, nuevos concursantes intentarán hacerse con los 50.000 euros que les esperan al final del puente.

Elisenda será la encargada de inaugurar su puente, pero a mitad de camino se encuentra con una fase muy controvertida: ella confían en su instinto para avanzar, pero los otros concursantes no creen que vaya por buen camino.

“No me asustéis”, pide Elisenda a sus compañeros, con miedo a que su elección sea errónea y caiga al vacío. El próximo miércoles, a las 23.00 horas, nuevo programa de ¡Salta! en Antena 3.

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