Nieves a José sobre la polémica de ir sin camiseta por la calle: "Tú lo que quieres es exhibirte"

Con la llegada del calor, la tensión aumenta y vuelven a surgir algunas polémicas habituales en torno a la forma de vestir en verano. Durante los meses más calurosos, es frecuente ver a hombres con el torso descubierto en espacios públicos, ya sea al pasear, tomar algo en un chiringuito, asistir a festivales, practicar deporte o simplemente disfrutar de la playa. Esta práctica, que para muchos genera dudas, especialmente sobre si puede conllevar o no una multa.

En ciudades como Madrid, no existe una prohibición municipal generalizada y conocida en este sentido, aunque sí pueden aplicarse restricciones en determinados establecimientos, edificios públicos o eventos. En cambio, otros ayuntamientos sí han regulado este tipo de conductas en ciertos espacios, estableciendo sanciones económicas en caso de incumplimiento.

El debate, sin embargo, va más allá de lo legal. No todo el mundo está de acuerdo con estas normas, y además, se abre una gran cuestión: si existe una posible diferencia de trato entre hombres y mujeres en este tipo de situaciones. Por ello, en el programa de hoy abrimos un nuevo debate en el que nos acompañan José Cazalla y Nieves Argüea.

En Y ahora Sonsoles, hemos salido a la calle para preguntar a la gente que opinan sobre esto y algunas respuestas han sido: "Me parece una falta de respeto" o "No correría ni loca a estas horas sin camiseta". Nieves pregunta en plató que "por qué ellos pueden quitarse la camiseta y ella no", refiriéndose a que si una mujer lo hace puede provocar más escándalo.

José ha optado por responder que él solo quiere hacer deporte y no cree que esté molestando ni faltando el respeto a nadie, a lo que Nieves ha sido muy clara: "Tú lo que quieres es exhibirte". También ha querido defender a la cantante Eva Amaral y la polémica que surgió cuando en un concierto cantó a pecho descubierto o a las mujeres que dan el pecho a sus hijos en público.