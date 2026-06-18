A Dani no le salen bien las cuentas en ¡Salta!: “He sumado en vez de multiplicar”

Dani, que venía ejerciendo como controller, se ha quedado solo en ¡Salta! tras haber visto cómo todos sus compañeros quedaban eliminados. De esta forma, se ha puesto el casco cuando le quedaba tan solo un paso para luchar por el gran premio final de 50.000 euros. Sin embargo, una traicionera pregunta de matemáticas ha terminado por dinamitar todas sus opciones en el último segundo.

En el noveno nivel de la ronda, una de las trampillas le ha mostrado al concursante un dilema numérico: "La probabilidad de sacar 6 dos veces seguidas tirando un dado cúbico es 1/12". Tras pensárselo unos instantes y echar cuentas, ha terminado por arriesgarse y ha saltado sobre la trampilla convencido de que la afirmación era correcta.

Desgraciadamente, David ha caído, provocando el final de su ronda sin ningún ganador. ¡Descubre en el vídeo cómo ha sido esta eliminación!

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