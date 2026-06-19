“Bastante has hecho”: Carmen, sin premio final por una palabra

“¡Qué mal!”, ha exclamado Jorge Fernández al ver las letras propuestas por el programa para el panel final de La ruleta de la suerte. Carmen ha tratado de mejorarlo con sus letras. Aun así, no ha sido fácil.

Al principio, la concursante no ha sabido por dónde empezar, pero en los últimos dos segundos ha conseguido acertar dos de los tres sinónimos. El presentador le ha animado: “Bastante has hecho”, reconociendo la escasa aportación del programa.

Jorge Fernández ha revelado el contenido del sobre, que han resultado ser 3.000 euros. A pesar de no haberlos conseguido, la concursante se ha ido muy sonriente del programa. ¡No te pierdas esta gran final en el vídeo!

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