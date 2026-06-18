¡Por no escuchar a su hijo! Manuel cae derrotado por Lamine Yamal en ¡Salta!

Sabemos que fallar en el puente de ¡Salta! duele mucho, y si el fallo viene acompañado de una advertencia familiar ignorada, duele el doble. Esto es exactamente lo que le ha pasado a Manuel en el nivel 6 del programa. El concursante ha decidido jugársela en una trampilla con la intención de dedicarle el acierto a su hijo, pero la jugada le ha salido completamente al revés.

Ante las diferentes opciones posibles, Manuel ha decidido apostar por una afirmación: "Lamine Yamal siempre ha jugado con el dorsal número 10 en el FC Barcelona". Confiado y con ganas de sorprender en casa, le ha comentado a Manel Fuentes: "Mira, le voy a dar un guiño a mi hijo y me voy a lanzar a la trampilla". Y, aunque Manuel ha admitido entre risas que se lo estaba poniendo "fatal", ha seguido adelante con su decisión.

La tensión ha subido más aún cuando Manel ha consultado al resto de compañeros y la mayoría ha admitido que no saltarían en esa opción. Finalmente, ha saltado y la trampilla se ha abierto de golpe, provocando su eliminación inmediata. Y es que, tal y como ha aclarado Manel Fuentes, el azulgrana no luce el '10' desde siempre, sino desde julio de 2025.

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