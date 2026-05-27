"Tengo un planazo": el miércoles, estreno de la nueva temporada de ¡Salta!

¡Salta! fue todo un éxito en su primera temporada en Antena 3 y ahora llega una nueva edición cargada de diversión, adrenalina y premios. La tensión, el riesgo, la estrategia y los conocimientos generales engancharán al espectador el miércoles, tras El Hormiguero.

El concurso pone a prueba los conocimientos de cultura general y también la valentía de cinco concursantes que compiten por llevarse un premio de 50.000 euros. Su objetivo es simple: cruzar un imponente puente de 40 metros de largo respondiendo correctamente diez rondas de preguntas.

Manel Fuentes vuelve a ser el presentador de este juego, en el que tiene un papel fundamental el concursante que tiene el puesto de controller. Él elige el orden en el que el resto juegan. Su reto es conseguir que el resto de concursantes le vayan despejando el camino para responder él correctamente en la ronda final. ¡No te pierdas el miércoles el estreno de la nueva temporada!