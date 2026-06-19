Esta tarde en Y ahora Sonsoles, analizamos la reaparición de Alice Campello y Morata en la que se han cruzado con una expareja

La relación entre Alice Campello y Álvaro Morata vuelve a darnos titulares. Tras su última reconciliación, la pareja se ha dejado ver poúblicamente en un acto que no ha estado exento de polémicas.

Ambos disfrutaban de una velada agradable entre posados y fotografías que son la muestra de que han vuelto más seguros que nunca. Sin embargo, ha habido un detalle que ha hecho que todo salte por los aires: la presencia de una expareja de Morata en el mismo evento.

Hoy, analizamos todos los detalles de la reaparición de Alice Campello y Álvaro Morata. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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