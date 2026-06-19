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Pillado en silla de ruedas por la carretera: "Oiga, que no se puede ir por aquí"

Un hombre mayor ha sido detenido por la policía tras haber circulado en silla de ruedas por una carretera de Barcelona. El conductor iba a su rítmo sin ningún tipo de precaución a plena luz del día por una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Silla de ruedas

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Marta Ruiz Romero
Publicado:

Un taxista graba a un imprudente piloto que iba en silla de ruedas por una peligrosa vía rápida de Barcelona. Es una zona muy transitada, el conductor que graba el episodio lo cataloga como un "nuevo piloto", aún sin entender lo acontecido saca una conclusión: Madre mia, se ha perdido o es que le hace ilusión", aún así decide advertirle: "Oiga, que no se puede ir por aquí".

La policía ha detenido a este hombre mayor que estaba causando una enorme impresión en los demás conductores que circulaban por la Ronda Litoral (B-10). El vídeo fue captado a plena luz del día, el protagonista fue adelantado por una moto y después por este taxi.

Unas imágenes insólitas que reflejan el peligro que puede haber en las carreteras, dale al play para ver el vídeo al completo.

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