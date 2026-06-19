La inesperada decisión de Tasio para ayudar a Paula a espaldas de su familia en Sueños de libertad

La complicada situación que atraviesa Paula lleva a Tasio a actuar por su cuenta. Convencido de que tiene parte de responsabilidad en lo que le ocurre, decide contratarla como operaria de la fábrica y ofrecerle alojamiento mientras las instalaciones permanezcan abiertas.

Aunque la joven recibe la noticia con dudas por el recuerdo de Carmen, él le asegura que nadie cuestionará su incorporación. El gesto acerca a ambos, pero también despierta el malestar de Claudia, que presencia la escena y podría revelar la decisión al resto de la familia en Sueños de libertad.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas