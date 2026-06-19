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La estafa del falso trasplante: utilizaban el nombre de 'Y ahora Sonsoles' para ganarse la confianza de sus víctimas

La policía local ha llevado a cabo una llamada de precaución hacia los ciudadanos para no ser estafados en la vía pública. Se trata de varias mujeres que recaudan dinero con el fin de ayudar a la familia de Carlos, quien supuestamente necesita un trasplante.

Trasplante

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Marta Ruiz Romero
Publicado:

Nueva estafa en Órgiva, Granada, localizada por la policía local del municipio. Varias mujeres pasean por las calles pidiendo dinero por una supuesta recaudación para ayudar a la familia de un niño llamado Carlos, original de Lanjarón, para un presunto trasplante en el Hospital Universitario Reina Sofía.

El modus operandi de estas mujeres era ganarse la confianza de la gente del pueblo mostrando su cercanía y también los billetes que supuestamente otras personas habían donado a favor de la familia. Además acudían a un guión, sistemático, dramático y urgente, algo que levantaba dudas en los vecinos por sospechar que iban demasiado preparadas y que no dejaban hablar.

Se excusaban en que habían salido en Y ahora Sonsoles para reafirmar que la historia era real, un peluquero de la zona fue testigo de una de las estafas que hicieron: "Ya le había dado el cliente... no sé si fueron 5 o 10 euros" asiente después de asegurar que intentó desmantelarlas.

Efectivamente, la policía ha confirmado que este caso no es real y que era un fraude en la vía pública, por eso también se ha hecho un llamamiento a la precaución para evitar que más personas sean estafadas

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