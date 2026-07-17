Carmen enamora en Pasapalabra: aspirante a la Silla Azul... ¡con 79 años!

La edad mínima para participar en Pasapalabra es 18 años. ¿Y la máxima? No existe y la nueva aspirante que ha jugado la Silla Azul lo ha demostrado. Carmen ha enamorado a Roberto Leal, a los invitados y al público con su vitalidad y con sus ganas de probar esta experiencia a sus 79 años.

Cubana, aunque ya desde hace mucho tiempo viviendo en Madrid, esta informática jubilada ha contado que es muy seguidora del programa junto con su hijo, Pablo. De hecho, ambos se apuntaron al casting. La oportunidad le ha llegado antes a Carmen, que ha provocado las risas por su forma de comentar que él quizá lo haría mejor: “El niño está más estudiado”. “Eso habrá que verlo”, ha respondido Roberto.

El segundo gran aplauso se lo ha llevado la aspirante cuando, además de mandar un beso para su hijo, no ha querido olvidarse de su marido. Después, se ha enfrentado a David y, aunque no ha podido superarle, ha mostrado un gran nivel. Y, sobre todo, ha conquistado a todos. ¡No te pierdas esta Silla Azul en el vídeo!

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