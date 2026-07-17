Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Javier se ha llevado la victoria en La Pista de una forma muy original, haciendo fácil lo difícil. El concursante ha acertado ‘Yo quiero verte danzar’, de Franco Battiato, y lo sencillo habría sido aparentemente recordar la letra en español. En cambio, él se ha ido a la versión original, en italiano.

El viaje en el tiempo ha sido al año 1982. El primer fragmento apenas ha ayudado a Javier ni a David, y aún más en blanco se han quedado con un verso de la letra. Al madrileño sí le ha llegado la inspiración con un poco más de música, aunque ha tenido que hacer un gran ejercicio de memoria.

Ha empezado tarareando para sí mismo, después ha identificado al cantante, y finalmente se le ha escuchado recordar algo de la letra… en italiano. “Cuando se cantan otras versiones, también es válido”, ha señalado Roberto Leal. Ha sido suficiente para sumar los tres segundos aún en juego. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas