Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Mejores momentos | 17 de julio

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Lo sorprendente del concursante es que ‘Yo quiero verte danzar’, de Franco Battiato, ha sonado en español… pero la letra que él ha conseguido recordar es la original.

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Publicidad

Alberto Mendo
Alberto Mendo
Publicado:

Javier se ha llevado la victoria en La Pista de una forma muy original, haciendo fácil lo difícil. El concursante ha acertado ‘Yo quiero verte danzar’, de Franco Battiato, y lo sencillo habría sido aparentemente recordar la letra en español. En cambio, él se ha ido a la versión original, en italiano.

El viaje en el tiempo ha sido al año 1982. El primer fragmento apenas ha ayudado a Javier ni a David, y aún más en blanco se han quedado con un verso de la letra. Al madrileño sí le ha llegado la inspiración con un poco más de música, aunque ha tenido que hacer un gran ejercicio de memoria.

Ha empezado tarareando para sí mismo, después ha identificado al cantante, y finalmente se le ha escuchado recordar algo de la letra… en italiano. “Cuando se cantan otras versiones, también es válido”, ha señalado Roberto Leal. Ha sido suficiente para sumar los tres segundos aún en juego. ¡Dale al play!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Carmen enamora en Pasapalabra: aspirante a la Silla Azul... ¡con 79 años!

Carmen enamora en Pasapalabra: aspirante a la Silla Azul... ¡con 79 años!

Antena 3 » Programas » Pasapalabra

Publicidad

Programas

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

Sigue en directo la gran final de Tu cara me suena 13: los finalistas se juegan el triunfo con estas imitaciones

Frenético toma y daca entre Javier y David en AlaZ: un acierto les separa antes del desenlace

Frenético toma y daca entre Javier y David en AlaZ: un acierto les separa antes del desenlace

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Verónica Romero llena Pasapalabra de verano con ‘Agua pa’l calor’, su éxito con King África

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!
Mejores momentos | 17 de julio

Javier consigue ganar en La Pista al recordar la canción... ¡con su versión en italiano!

Carmen enamora en Pasapalabra: aspirante a la Silla Azul... ¡con 79 años!
Mejores momentos | 17 de julio

Carmen enamora en Pasapalabra: aspirante a la Silla Azul... ¡con 79 años!

Alsina
UNA EMOTIVA DESPEDIDA

Carlos Alsina se despide de la primera franja matinal: "Sed comprensivos"

Carlos Alsina ha sido durante años la voz que acompañaba a aquellos españoles que madrugaban y lo primero que hacían era encender la radio. Deja un impecable legado para pasar a una nueva etapa a partir de las diez de la mañana.

Paliza
Actualidad

Un grupo de menores agrede a José y a Fran, los médicos decidirán si Fran necesita pasar por quirófano

José fue agredido por un grupo de menores que le insultaban y le pegaban incluso con un cinturón. Está profundamente afectado por lo ocurrido y ha decidido marcharse unos días del pueblo hasta que la situación se calme.

Fina

Luis Perera asegura que Fina García le ha dejado una lección de vida tras su fallecimiento

Ronen

¿Pondrá en peligro el humo negro de Nueva York la final del Mundial 2026?

Andrea Suñé

Al asesino de Facundo le esperaba un coche rojo para huir: tenían un plan

Publicidad