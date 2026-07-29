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Mejores momentos | 29 de julio

Txabi Franquesa logra abrir ‘La muralla’ en La Pista con una insólita técnica... ¡gracias al público!

En un duelo muy competido contra Marta Torné, el cómico ha ido jugando al despiste hasta conseguir el triunfo de una forma sorprendente.

Txabi Franquesa logra abrir ‘La muralla’ en La Pista con una insólita técnica... ¡gracias al público!

Txabi Franquesa logra abrir ‘La muralla’ en La Pista con una insólita técnica... ¡gracias al público!

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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¡Qué duelo más luchado! Txabi Franquesa ha encontrado la forma más inesperada de imponerse a Marta Torné en La Pista. La canción en cuestión era ‘La muralla’, uno de los temas más conocidos del repertorio de Ana Belén, pero identificarla ha resultado mucho más complicado de lo que ambos invitados esperaban.

Los dos invitados han ido acercándose a la artista desde que sonara el primer fragmento. Marta ha nombrado a Joan Manuel Serrat, mientras que Txabi apostaba por una mujer y, coincidiendo con su rival, un tema en español. Con el verso de la letra, la incertidumbre crecía y la respuesta seguía resistiéndose.

Tras escuchar el segundo fragmento, el cómico ha ido jugando al despiste. Tenía el turno, pero también la presión de que Marta ya la sabía. En una estrategia llamativa, ha animado al público a tararear la melodía que acababa de sonar… y eso le ha llevado al estribillo, al título y, por lo tanto, a llevarse los tres segundos aún en juego. Este desenlace, tan sorprendente como divertido, ha demostrado que la solución puede aparecer donde menos se espera. ¡No te lo pierdas en el vídeo!

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