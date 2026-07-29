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Perdió un testículo por una carga policial: su padre denuncia una "agresión violenta"

El padre del joven que ha perdido un testículo por culpa de un golpe propiciado por un policía busca justicia para su hijo.

Testículo

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Joaquín es el padre del joven de 21 años que ha perdido un testículo a causa de un golpe por parte de un policía. Todo comenzó cuando la víctima se encontraba en plaza de Colón celebrando junto a la multitud la victoria de España por el Mundial de fútbol 2026.

En uno de los alborotos, los cuerpos de seguridad de la zona hicieron de antidisturbios propiciando un mal golpe en las partes íntimas del afectado. Tuvo que ser operado de urgencia y perdió uno de los testículos. Según su padre, todavía sigue con la zona inflamada y está hundido psicológicamente con la situación.

Para la familia lo ocurrido es una injusticia total ya que consideran que el joven sólo estaba disfrutando y celebrando como los demás sin estar metido en ninguna pelea. Además, no están sintiendo el suficiente apoyo por parte de las administraciones para localizar al agente.

El protagonista cuenta que lo que ocurrió "No merecía ningún tipo de actuación policial" por lo que su hijo sufrió "una agresión injustificada y violenta". Para recapitular lo acontecido cuenta que primero le dieron el golpe, aguantó el dolor toda la noche y la mañana siguiente, hasta que le llevaron a Urgencias, allí paso unas horas hasta que decidieron operarle porque había riesgo de necrosis. Finalmente, le extirparon el testículo.

"Solamente se ha puesto en contacto con nosotros el Delegado del gobierno de Madrid" para interesarse por el afectado, asegura Joaquín. Aunque se sabe qué grupo de cuerpos y fuerzas de seguridad se encontraba aquella noche en Colón, no se logra identificar aún al policía que cargó contra el joven. Según el colaborador y periodista de sucesos Carlos Quílez, hay una investigación abierta, "Se están recogiendo más tomas de las cámaras personales de agentes que estaba en el dispositivo".

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