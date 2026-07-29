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Con una fotocopia del DNI le suplantaron la identidad para cometer delitos de tráfico

Manuel ha vivido un verdadero infierno desde que le suplantaron la identidad con una simple fotocopia del DNI en 2022. Desde entonces ha tenido que hacer frente a multas e impuestos de circulación y comparecer en juicios para defender su inocencia.

Fotocopia

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Marta Ruiz Romero
Marta Ruiz Romero
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Manuel nunca había perdido su documentación de identidad ni tampoco se la habían robado. Aún así, fueron 370 multas de tráfico las que le llegaron desde 2022. Desde la primera que le llegó, se percató de que estaban suplantando su identidad y, lo peor, fue el darse cuenta de que había sido con una simple fotocopia del DNI y la DGT lo había permitido.

Alguien consiguió registrar cinco vehículos distintos a su nombre con los que se cometieron numerosos delitos. Desde robos de combustibles en gasolineras hasta impagos de peajes y otros delitos relacionados con los coches. Uno de los episodios que más le marcó fue cuando los delincuentes se fueron sin pagar uno de los tantos repostajes y después fueron detenidos por un robo en Cádiz. Pero, como Manuel era el supuesto propietario del coche, fue él quien tuvo que dar la cara en el banquillo del juzgado.

Le llegaban tasas de pago por las grúas que iban a por los coches abandonados y llegó a abonar dinero por impuestos de circulación también. Hasta 50.000 euros rondaban las reclamaciones económicas. Tuvo que hacer frente a seis juicios para demostrar que era inocente, en uno de ellos fue juzgado en primera instancia. Aunque consguió ser absuelto, tuvo que pagar todos los gastos de la defensa con su dinero "Más de 5.000 euros".

Ha vivido durante años con miedo y con la incertidumbre de qué podría pasar, incluyo llegándole a condiciona su día a día y el de su familia.

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