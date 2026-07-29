Una socorrista es agredida por una bañista con el palo de una sombrilla: "Le dije que con gafas de sol no"

El pasado domingo, una socorrista de la piscina municipal de Palma del Río fue agredida por una bañista durante su jornada laboral. Sin acceder a un acuerdo, ni mediar palabra, la agresora golpeó a la trabajadora con el palo de una sombrilla, provocándole heridas por las que tuvo que ser atendida y recibir varios puntos.

La socorrista avisó a la pareja de la bañista de que no podía introducirse al agua con gafas de sol. Un acto que molestó mucho a la agresora, pero, que además, está recogido en las normas del recinto por motivos de seguridad.

El altercado provocó un gran revuelo en las instalaciones ya que ocurrieron a plena luz del día cuando la piscina estaba completamente llena de familias con niños que pudieron presenciar lo ocurrido en vivo y en directo. Los incidentes provocaron que el Patronato Municipal cerrara las instalaciones durante el lunes siguiente al no poder garantizar un servicio seguro.

Jesús Gestal, coordinador de socorristas, describe esta situación como "lamentable" y asegura que "no es un caso aislado". Además asegura que el socorrista es "la máxima autoridad dentro del vaso" de la piscina, tanto como para expulsar o poner reclamaciones si algo no está en forma.

El colaborador Carlos Quílez ha podido hablar con la víctima "Le dije que con gafas de sol no y me dijo que era por recomendación médica", pero, nunca se la dio. Las autoridades han prohibido a la agresora la entrada a la piscina.

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