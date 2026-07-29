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Mejores momentos | 29 de julio

Txabi Franquesa revoluciona la carrera de Clint Eastwood: el clásico que le faltaba al director

El cómico, tratando de acertar películas en Palabras Cruzadas, se ha inventado una tan improbable como memorable: El desafío de las alcaparras.

Txabi Franquesa revoluciona la carrera de Clint Eastwood: el clásico que le faltaba al director

Txabi Franquesa revoluciona la carrera de Clint Eastwood: el clásico que le faltaba al director

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Si algo caracteriza a Txabi Franquesa es su capacidad para encontrar una salida ingeniosa incluso cuando no tiene la respuesta correcta. Es exactamente lo que ha ocurrido durante el panel del equipo azul en Palabras Cruzadas, dedicado a la filmografía de Clint Eastwood.

Tras un primer acierto facilón con La muerte tenía un precio, el cómico se ha quedado en blanco con el siguiente título. Sin embargo, se ha lanzado a la aventura con una respuesta que nadie esperaba. Por supuesto, ni Roberto Leal ni el resto de participantes han podido evitar reaccionar ante una ocurrencia tan surrealista como espontánea: El desafío de las alcaparras.

La propuesta ha sido tan extravagante que ha provocado inmediatamente las risas en el plató y de nuevo cuando Desiré Cordero ha completado el panel para garantizar los 18 segundos para David. Entre bromas y risas, Txabi ha convertido un fallo en una anécdota memorable. ¡Revívelo en el vídeo!

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