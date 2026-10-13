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Mejores momentos | 13 de octubre

Triple dosis de David en el ¿Dónde Están?: Trigo acierta con Bustamante y Moisés pincha con Bisbal

La casualidad ha querido que el concursante barcelonés haya tenido que elegir entre dos tocayos en una prueba en la que ha vuelto a quedarse con todos los segundos en juego.

Triple dosis de David en el ¿Dónde Están?: Trigo acierta con Bustamante y Moisés pincha con Bisbal

Triple dosis de David en el ¿Dónde Están?: Trigo acierta con Bustamante y Moisés pincha con Bisbal

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal ha comenzado este ¿Dónde Están? con una especie de acertijo que también tenía un toque de trabalenguas. “Vamos con el equipo de David para elegir entre dos cantantes de nombre David pero que no es este David”. En definitiva, en la prueba han coincidido tres protagonistas a los que había que diferenciar por el apellido: Trigo, Bustamante y Bisbal. Obviamente, el barcelonés es el que no se dedica a la música, aunque sí ha vuelto a entonar perfectamente el pleno en esta prueba.

David, el concursante, se ha decantado por Bustamante por Marta Hazas. “Es de Cantabria, como yo”, ha argumentado la actriz. El equipo naranja se ha encontrado con palabras que aparecen en los títulos de sus canciones. De ‘Cobarde’ a ‘Superman’, Trigo no ha fallado ni un número. Ramón Freixa ni ha tenido que intervenir: “Me encanta, no hago nada”.

La música de Bisbal ha sonado muy diferente en el equipo azul. Moisés, con Javier Veiga y Lucía Guerrero, ha tardado en ver el camino de números entre ‘Bulería’, ‘Dígale’ y ‘Silencio’. El riojano ha rozado el pleno ya casi a contrarreloj, pero ha fallado en el decisivo cara o cruz de las dos últimas palabras escondidas. Por lo tanto, los veinte segundos en juego en esta prueba han sido todos para David. ¡Revívelo!

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