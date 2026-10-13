Amanda Cárdenas revela los secretos del rodaje de Sueños de libertad y recuerda la escena que nunca olvidará

Amanda Cárdenas lleva casi cuatro años creciendo junto a su personaje en Sueños de libertad. La actriz ha contado cómo son sus jornadas de grabación y ha reconocido que estudiar los guiones le resulta cada vez más sencillo. Además, asegura que disfruta mucho trabajando con sus compañeros.

Entre sus recuerdos más especiales destaca la primera secuencia que grabó, en la que Begoña y Julia huían de Jesús por el bosque. La intérprete, que comparte camerino con Marina Orta y Dèlia Brufau, reconoce que acude feliz al plató: "Yo vengo a plató feliz y estoy contenta de estar aquí".