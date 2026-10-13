“Mi hija me va a matar”: La aspirante confiesa su terrorífica afición al muñeco diabólico

Moisés ha confesado que le daba respeto esta Silla Azul porque, tras haberse quedado en el pasado varias veces con 24 aciertos, no quería quedarse en esta etapa en 24 programas. Ha tenido que jugar la prueba para llegar al 25 y lo ha hecho contra una aspirante que ha contado una llamativa afición: al muñeco diabólico.

Patricia, procedente de Santander y auxiliar de enfermería, ha dejado a todos atónitos con su curiosa colección. Al presentarse, ha contado cómo empezó todo: cuando era pequeña, vio a Chucky en una tienda y le gustó sin haber visto la película. “Ahora, poquito a poco, tengo un montón de muñequitos por casa, en la nevera, en el coche…”, le ha comentado a Roberto Leal.

Lo llamativo es que a su hija le da “muchísima vergüenza” que hable de ello y lo ha hecho ante todos los espectadores de Pasapalabra. “Me va a matar”, ha afirmado. ¡Descubre todos los detalles en el vídeo!