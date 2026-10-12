¿Se hubiese arriesgado? La calculada decisión de David en Pasapalabra para vencer a Moisés con tres letras por delante

La igualdad y el cálculo milimétrico volvieron a marcar un nuevo capítulo de AlaZ en Pasapalabra. En una tarde donde Moisés había detenido su marcador en 22 aciertos pero arrastraba un fallo, toda la presión recayó sobre el atril de David.

El concursante necesitaba exactamente una respuesta correcta más para igualar a su oponente y, gracias a su impecable casillero sin errores, hacerse con la victoria.

Tras acertar la letra que le otorgaba un empate en aciertos pero una victoria al no tener fallos, a David le quedaban todavía tres definiciones por resolver y un valioso margen de tiempo en el cronómetro.

David amagó con contestar y dio la sensación de querer jugársela en una de las últimas letras. Sin embargo, consciente de que el fallo de Moisés jugaba a su favor, el concursante decidió frenar en seco. Dejó consumir el tiempo restante sin pronunciar palabra, certificando una victoria tan inteligente como prudente.