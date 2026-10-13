La muerte de un personaje clave sacudirá Las hijas de la criada: el penúltimo capítulo promete un giro decisivo

Las hijas de la criada afronta su recta final con uno de los acontecimientos más impactantes de la historia. La muerte de un personaje fundamental marcará el penúltimo capítulo de la ficción de Antena 3 y aumentará la tensión en un momento decisivo para sus protagonistas.

Este trágico suceso promete sacudir los cimientos de la trama y añadir todavía más dramatismo a su desenlace. ¿Cómo afectará esta pérdida al resto de los personajes? El próximo jueves, 15 de octubre, a las 23:00 horas, Antena 3 emitirá el esperado penúltimo capítulo de Las hijas de la criada.