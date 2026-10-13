Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

EXCLUSIVA

Hablamos con Rafael Amargo tras su detención: "Quiere que quede claro que no agredió a nadie"

El bailaor ha pasado la noche en dependencias judiciales junto a su mujer, Luciana Bongianino. Ambos fueron detenidos tras un altercado en su casa en el que Rafael habría mordido a un agente, pero ya han quedado en libertad provisional.

Lorena Vázquez

Publicidad

Sara Sanz Navarro
Publicado:

Rafael Amargo y su mujer, Luciana Bongianino, han sido detenidos y puestos en libertad tras protagonizar un altercado en su casa. Presuntamente, un hombre entró en su vivienda sobre las 6:30 de la mañana, protagonizando un enfrentamiento con el bailaor.

Cuando vino la policía, la tensión creció y el bailaor habría propinado un mordisco en el brazo a uno de los agentes. Un incidente que les llevó a pasar la noche en dependencias policiales.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Fiorella, una vecina que fue testigo de la detención. Según nos cuenta, escuchó gritos de la pareja de Rafael, que estaba muy afectada cuando vino la policía. "Ella estaba llorando, muy afectada", afirma Fiorella, "decía que no se lo llevaran, que era el amor de su vida".

Nuestra compañera Lorena Vázquez ha podido hablar con Rafael Amargo, que niega las acusaciones. "Quiere que quede claro que él no ha agredido a nadie, que eran cuatro personas contra él y se estaba defendiendo", señala Lorena Vázquez.

El bailaor resalta el asalto a su vivienda antes de que llegase la policía. "Ya había llamado a la policía otras veces y no vieron la necesidad de detener a esa persona", asegura nuestra colaboradora.

El altercado se suma a otros problemas legales en los que se ha visto envuelto Rafael Amargo. Ahora, el bailaor está a la espera de juicio y está a acusado de presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.

Antena 3 » Programas » Y ahora Sonsoles

Publicidad

Programas

Marta Hazas presume de ‘Corazón contento’ en La Pista… ¡ganando a Javier Veiga!

Marta Hazas presume de ‘Corazón contento’ en La Pista… ¡ganando a Javier Veiga!

“Mi hija me va a matar”: La aspirante confiesa su terrorífica afición al muñeco diabólico

“Mi hija me va a matar”: La aspirante confiesa su terrorífica afición al muñeco diabólico

Roca Rey y Tana Rivera

Roca Rey y Tana Rivera rompen su relación: "Él le dijo que las cosas estaban yendo demasiado deprisa"

José Mota
ENTREVISTA

José Mota se sincera sobre el final de Cruz y Raya: "Llegamos al acuerdo de emprender caminos por separado"

Marcos Franz
EN PLATÓ

Marcos Franz, el actor de Merlí que lo perdió todo por una amistad tóxica: "Llego a hacerme plantear el suicidio"

Lorena Vázquez
EXCLUSIVA

Hablamos con Rafael Amargo tras su detención: "Quiere que quede claro que no agredió a nadie"

El bailaor ha pasado la noche en dependencias judiciales junto a su mujer, Luciana Bongianino. Ambos fueron detenidos tras un altercado en su casa en el que Rafael habría mordido a un agente, pero ya han quedado en libertad provisional.

Ceuta
ÚLTIMA HORA

Miles de migrantes vagan por Ceuta durante la visita de los Reyes: nos adentramos en uno de sus refugios

Tras el desalojo de las playas con motivo de la visita de los Reyes, miles de migrantes se trasladan a la ciudad o a los montes. Carlos Quílez nos muestra uno de sus principales refugios en el barrio de El Príncipe.

Javito en La ruleta de la suerte

Javito triunfa en el Panel con Bote y cumple el sueño de su padre: “Toda la vida intentando venir”

Reyes

La emoción de una ceutí ante la visita de los Reyes: "Se me saltan las lágrimas, lo hemos pasado muy mal"

Laura en La ruleta de la suerte

Laura consigue la primera ola: 525 euros y este premio valorado en 200 euros

Publicidad