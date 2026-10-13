Hablamos con Rafael Amargo tras su detención: "Quiere que quede claro que no agredió a nadie"

Rafael Amargo y su mujer, Luciana Bongianino, han sido detenidos y puestos en libertad tras protagonizar un altercado en su casa. Presuntamente, un hombre entró en su vivienda sobre las 6:30 de la mañana, protagonizando un enfrentamiento con el bailaor.

Cuando vino la policía, la tensión creció y el bailaor habría propinado un mordisco en el brazo a uno de los agentes. Un incidente que les llevó a pasar la noche en dependencias policiales.

En Y ahora Sonsoles hemos podido hablar con Fiorella, una vecina que fue testigo de la detención. Según nos cuenta, escuchó gritos de la pareja de Rafael, que estaba muy afectada cuando vino la policía. "Ella estaba llorando, muy afectada", afirma Fiorella, "decía que no se lo llevaran, que era el amor de su vida".

Nuestra compañera Lorena Vázquez ha podido hablar con Rafael Amargo, que niega las acusaciones. "Quiere que quede claro que él no ha agredido a nadie, que eran cuatro personas contra él y se estaba defendiendo", señala Lorena Vázquez.

El bailaor resalta el asalto a su vivienda antes de que llegase la policía. "Ya había llamado a la policía otras veces y no vieron la necesidad de detener a esa persona", asegura nuestra colaboradora.

El altercado se suma a otros problemas legales en los que se ha visto envuelto Rafael Amargo. Ahora, el bailaor está a la espera de juicio y está a acusado de presuntos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad.