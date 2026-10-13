Miles de migrantes vagan por Ceuta durante la visita de los Reyes: nos adentramos en uno de sus refugios

Ceuta recibe hoy por primera vez a Felipe VI y a la reina Letizia en una visita oficial desde su llegada al trono hace doce años. Una jornada histórica para la ciudad autónoma, donde los monarcas tienen previsto pasar también la noche.

La llegada de los Reyes se produce en un contexto marcado por la presión migratoria, después de que hayan transcurrido más de dos meses desde la entrada masiva de alrededor de 80.000 migrantes. Las consecuencias de aquel episodio siguen presentes en Ceuta, cuyos habitantes continúan esperando respuestas y medidas que permitan volver a la normalidad.

La ciudad se ha limpiado en gran medida por la visita de los Reyes. Muchas playas que habían sido convertidas en campamentos masivos han sido desalojadas, pero la mayoría de los migrantes no se han marchado, sino que continúan vagando por el casco urbano o por los montes.

Carlos Quílez se ha adentrado en la ladera del barrio de El Príncipe, uno de los principales refugios de los migrantes tras el desalojo de las playas. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿volverán a las playas tras la visita de los monarcas?