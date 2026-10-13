Kaya vive un momento inolvidable con Zerrin En tierra lejana sin imaginar el secreto que esconde su embarazo

El destino ha vuelto a cruzar los caminos de Kaya y Zerrin En tierra lejana. Mientras buscaba el anillo que le había regalado, el joven se ha encontrado con su prima, que ha terminado recuperando la joya del suelo. Ambos han aprovechado para hablar de cómo se encuentran después de todo lo ocurrido.

La conversación ha terminado con un abrazo y el deseo de Kaya de dejar atrás sus diferencias. Justo entonces, el bebé de Zerrin ha dado una patada, regalándoles un momento muy especial. Lo que Kaya todavía ignora es que ese niño es su propio hijo.