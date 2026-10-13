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A partir de las 17:00

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, seguimos en directo la visita de los Reyes en Ceuta

El rey Felipe VI y la reina Letizia viajan por primera vez a Ceuta. Más de dos meses después del salto masivo de migrantes, la ciudad recibe a sus Majestades.

Sonsoles Ónega

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Sara Sanz Navarro
Publicado:

Los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, realizan hoy su primera visita oficial a Ceuta en sus 12 años de reinado. Un viaje especialmente significativo porque además pernoctarán en la ciudad autónoma.

La visita llega en plena crisis migratoria, más de dos meses después del salto masivo de 80.000 migrantes. Un hecho del que la ciudad aún no se ha conseguido recuperar y por el que los ceutíes aún reclaman soluciones.

Esta tarde en Y ahora Sonsoles, nos trasladamos a Ceuta en directo para seguir los pasos de don Felipe y doña Letizia. ¡No te lo pierdas, a partir de las 17:00 horas en Antena 3!

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