Javito triunfa en el Panel con Bote y cumple el sueño de su padre: “Toda la vida intentando venir”

Javito ha gastado el gajo Empiezo yo para arrancar el Panel con Bote y, de este modo, tratar de colarse en la Gran Final. Si bien Laura iba en primera posición, el concursante ha calculado milimétricamente cada tirada para ir sumando dinero tanto a su marcador como al Bote.

Después de utilizar la Doble letra, Javito ha alcanzado nada menos que 600€. Ahora bien, había otros 1.800€ acumulados que podían hacerlo pasar directamente a la última prueba. ¿El problema? Primero había que caer en la preciada casilla dorada.

De nuevo con una puntería absoluta, Javito ha conseguido atinar al Bote, resolver el panel y, con una euforia absoluta, celebrar los 2.400€ ganados. Una meta que ya tenía su propio padre, quien soñaba con ser concursante desde la época de Mayra Gómez y que Javito ha podido alcanzar en su honor.

Puedes ver el emocionante panel al completo dando play al vídeo de arriba.