Nikoline aparece muerta a 30 kilómetros de la discoteca donde estaba: las incógnitas de la investigación

Nikoline, una joven noruega de 17 años, viajó a España para celebrar en Marbella la clasificación de su selección para el Mundial de fútbol de 2026. Lo que debía ser un viaje de celebración acabó convirtiéndose en una tragedia.

La última conversación de la adolescente con su madre tuvo lugar a la 1:30 de la madrugada. En ese momento se encontraba junto a una amiga en una discoteca de Puerto Banús. Cuando su acompañante fue al baño y regresó, Nikoline había desaparecido.

Las investigaciones han permitido confirmar que la joven subió a un vehículo de (VTC) con destino a Mijas. Sin embargo, los investigadores todavía tratan de esclarecer qué ocurrió durante ese trayecto y cómo acabó en la autovía. Sobre las 5:20 de la mañana, varias llamadas al 112 alertaron de un atropello mortal en la A-7. La víctima era Nikoline.

La Guardia Civil trabaja ahora para reconstruir minuto a minuto los últimos movimientos de la joven, mientras busca al vehículo implicado en el atropello, cuyo conductor huyó del lugar sin ayudarla. Por el momento, la principal pista apunta a que podría tratarse de una furgoneta.

El cuerpo sin vida apareció a 30 kilómetros de la discoteca en la que estaba con sus amigos. Sergio Giraldo, es parte del equipo de seguridad del club nocturno, asegura que fue una noche tranquila y que después se percataron de lo que había pasado: "No se me hace normal" lo ocurrido y que entrase en la fiesta sin ser mayor de edad. Aún así, no sabe nada.

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