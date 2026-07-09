Suso revela los motivos por los que cree que su padre cayó en la trampa de la viuda negra de Alicante

Conchi, conocida como la "viuda negra de Alicante", fue condenada a 23 años de prisión por el asesinato de su cuarto marido, José Luis Alonso. Según la sentencia, acabó con su vida asestándole puñaladas con la colaboración de otro acusado. Ahora, el hijo de la víctima sostiene que aún no se ha contado toda la verdad sobre el caso y quiere hablar sobre ello, en primera persona, cómo cree que su padre cayó en la trampa de su asesina.

La condenada contrajo matrimonio en cuatro ocasiones. Su relación más duradera fue con su segundo marido, con quien convivió durante 13 años. Su tercer esposo falleció en circunstancias extrañas. Tras aquella muerte, Concepción comenzó a recibir una pensión de viudedad. Durante ese periodo aseguraba tener graves problemas de movilidad y utilizaba una silla de ruedas, motivo por el que su futuro cómplice, Paco, se encargaba de asistirla.

Fue precisamente Paco quien presentó a José Luis Alonso a Conchi. La pareja contrajo matrimonio en 2018 y, apenas dieciséis días después de la boda, José Luis apareció muerto. Sus hijos afirman que desconocían que su padre se había casado hasta el mismo día en que recibieron la noticia de su fallecimiento. Suso cree que a su padre le condenó "el exceso de generosidad". También considera que tras la muerte de su madre, la forma de ser de su padre cambió radicalmente "Malos hábitos, moviminetos que no eran normales, entraba, salía..." explica.

De acuerdo con los hechos considerados probados por la Justicia, Conchi citó a José Luis en un aparcamiento situado frente al mar, donde, con la colaboración de Paco, acabó con su vida utilizando un destornillador y un cuchillo.

Por estos hechos, Concepción fue condenada a 23 años de prisión por asesinato, mientras que Paco recibió una pena de 22 años y seis meses de cárcel.

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