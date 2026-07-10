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Mejores momentos | 10 de julio

El mensaje de Eva Moral en Pasapalabra para dar visibilidad al deporte paralímpico: “Es tan bonito”

La atleta paralímpica, que ha comenzado su primera visita al concurso, ha charlado con Roberto Leal sobre su debut como actriz y sobre sus objetivos deportivos.

El mensaje de Eva Moral en Pasapalabra para dar visibilidad al deporte paralímpico: “Es tan bonito”

El mensaje de Eva Moral en Pasapalabra para dar visibilidad al deporte paralímpico: “Es tan bonito”

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Alberto Mendo
Alberto Mendo
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Roberto Leal ha dado una bienvenida muy especial a Eva Moral en Pasapalabra porque es su primera vez en el concurso. Lo ha hecho al principio del programa y también antes de AlaZ, cuando se ha detenido a charlar con ella sobre su carrera deportiva y sobre su nueva faceta como actriz. Su estreno en la interpretación ha sido en la película Todos los colores: “Una experiencia que se me presentó y no pude dejar pasar”.

Eva ha hecho un llamamiento para ir al cine: “Os va a cambiar la visión del mundo”. De hecho, su papel es de una persona vitalista que cumple sus sueños y hace de la silla de ruedas una forma de vida. Es lo que sigue consiguiendo como deportista. Hace un mes que se proclamó por séptima vez campeona de Europa de triatlón paralímpico.

Repasando su exitosa carrera, Roberto también ha recordado que fue bronce en los Juegos de Tokio y que se quedó rozando la medalla en París 2024. Eva ya está preparando la cita de Los Ángeles 2028 “en triatlón y ciclismo, que es mi gran reto”. Por eso, ha mandado un bonito mensaje: “Os animo a que sigáis el deporte paralímpico, que es tan bonito”. ¡Descubre sus declaraciones al completo en el vídeo!

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