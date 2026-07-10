La valiente jugada de David cuando ya era ganador de AlaZ: arriesga y ‘salva’ a Javier de la Silla Azul

Cuando todo parecía ya sentenciado en este duelo en AlaZ, David ha cambiado totalmente el guion… y su decisión ha tenido a Javier como gran beneficiado. Ha sido el sorprendente momento que se ha vivido en Pasapalabra, pues el concursante barcelonés tenía ya la victoria en mano. Lejos de conformarse, ha apostado por poner a prueba sus conocimientos hasta el final.

El empate definitivo hace, en cierta forma, justicia a la igualdad que se ha visto en este nuevo pulso por el bote, en esta ocasión de 748.000 euros. Javier ha arrancado este AlaZ por sólo un segundo de diferencia, y siempre ha ido por delante en el marcador. Sin embargo, con 17-10, ha empezado un turno que ha deparado un tropiezo inesperado en la X, por confundir “taxidermia” con “taxonomía”. Quizá con una petición de letra habría evitado el error, pero ha respondido sin pensarlo dos veces.

Ese fallo marcaba la diferencia entre los concursantes cuando se han visto empatados a 20 aciertos y, después, a 21. Javier se ha plantado, poniendo ya rumbo a la Silla Azul del siguiente programa. Sin embargo, David llevaba ya un rato rumiando una respuesta y ha decidido no callársela, en un desenlace sorprendente. Su valentía no ha tenido recompensa, pero ha dado por bueno un empate que sabe bien a los dos. ¡Revive en el vídeo este espectacular duelo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas