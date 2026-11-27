A la tercera, Sergio ha vivido su primer arranque tranquilo de Pasapalabra. Tras enfrentarse dos tardes a la Silla Azul, la primera para convertirse en concursante y la segunda tras caer derrotado en AlaZ, en este programa ha descubierto al fin la sensación de capitanear el equipo naranja. Teniendo en frente a un rival tan duro y con tanta experiencia como David, ganarle ya en el segundo duelo demuestra que el zaragozano tiene mucho talento.

De esta forma, Sergio ha estrenado tanto su casillero de victorias como el de dinero acumulado. Cuando Roberto Leal le ha preguntado sus sensaciones, el concursante maño ha reconocido que “una tranquilidad”, se ha mostrado “feliz” y ha lanzado un deseo evidente: “Ojalá que sean más veces”.

Como ha recordado Roberto, la primera victoria de Sergio en AlaZ fue muy trabajada, con remontada incluida. Con sus primeros 1.200 euros en el bolsillo, ya sabe lo que se siente al ganar en Pasapalabra.