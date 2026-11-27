Sergio ha sumado otra pequeña conquista en su aventura en Pasapalabra. En la misma tarde en la que ha descubierto la sensación de capitanear al equipo naranja, el concursante zaragozano ha logrado estrenarse como ganador en La Pista. Otro reto superado, que se suma a su primera victoria en AlaZ en el pasado programa.

La canción con la que se ha llevado su primer triunfo musical es ‘Just Another Day’, uno de los grandes éxitos de Jon Secada. Sin embargo, Sergio desconocía el tema. Lo mismo le ocurría a David, por lo ha sido un duelo más trabajado que brillante. De hecho, se ha decidido gracias al título cuando Roberto Leal lo ha dado en español.

Aun así, en este caso lo que más importa es el resultado por lo que supone de éxito para Sergio. Se trata de un paso más en su proceso de progresión en el concurso. ¡No te lo pierdas en el vídeo!